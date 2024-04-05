شركات الاعلانات مستاءة: "ضربونا"

أبدى عدد من شركات الإعلان إستياءه من فعاليات "الدوري اللبناني لكرة السلة"،لكون النقل المباشر لهذة المباريات في الآونة الأخيرة سرق الأضواء عن المسلسلات الرمضانية ، وخاصةً في الفترة المسائية حيث تستفيد شركات الإعلان من هذا التوقيت لنشر إعلاناتها ،وتكون المشاهدة بنسبة 85 في المئة أثناء النقل المباشر للمباريات ، وخاصةً مباريات فرق المراتب الأولى في الدوري.

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