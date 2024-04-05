Advertisement

لبنان

شركات الاعلانات مستاءة: "ضربونا"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-04-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1183449-638479060674182098.jpg
Doc-P-1183449-638479060674182098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى عدد من شركات الإعلان إستياءه من فعاليات "الدوري اللبناني لكرة السلة"،لكون النقل المباشر لهذة المباريات في الآونة الأخيرة سرق الأضواء عن المسلسلات الرمضانية ، وخاصةً في الفترة المسائية حيث تستفيد شركات الإعلان من هذا التوقيت لنشر إعلاناتها ،وتكون المشاهدة بنسبة  85  في المئة  أثناء النقل المباشر للمباريات ، وخاصةً مباريات فرق المراتب الأولى في الدوري.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2024-04-05
04:30 | 2024-04-05
05:04 | 2024-04-05
05:04 | 2024-04-05
05:00 | 2024-04-05
04:48 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24