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لبنان

"التشويش".. هل طال عمليات "حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2024 | 04:15
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قالت مصادر معنية بالشؤون التقنية والسيبرانية لـ"لبنان24" إنّ التشويش الذي يتعرّض له نظام تحديد المواقع (GPS) مؤخراً من قبل إسرائيل، قد لا ينعكس على عمليات "حزب الله" الميدانية في جنوب لبنان ضد الجيش الإسرائيليّ.
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ووفقاً للمصادر، فإنه من الناحية التقنية، فإن الحزب قد لا يعتمد على الإنترنت أو الـ"GPS"، كعنصرٍ أساسي لإتمام عملياته أو لتنفيذ التواصل بين عناصره على الجبهة، وقالت: "من الممكن أن يعتمد الحزب في حالة واحدة على الإنترنت والـGPS أو نظام تحديد آخر حينما يُطلق صاروخ ألماس الموجّه أو أي صاروخٍ آخر، فهذا السلاح بحاجة إلى كاميرا تنقل صورة من موقعها المتحرك إلى المشغل الأساسي، وهذا الأمر بحاجة إلى رابط معين أساسه الإنترنت".
وبحسب المصادر، فإن أي تشويش قد تقوم به إسرائيل عند المنطقة الحدودية، لا يمكن أن يستمرّ طويلاً لإحباط عمليات الحزب المتمثلة بإطلاق "ألماس"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يحصل هذا الأمر عبر فترات متقطعة ومتباعدة ولكن ليس بشكل دائم والسبب هو أنّ أنظمة الجيش الإسرائيلي الالكترونية ستتأثر أيضاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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