هذا ما سيعلنه نصرالله اليوم

استبعدت مصادر مُطلعة على أجواء "حزب الله" أن تكون كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، بمناسبة "يوم القدس العالميّ"، عنواناً لتوسيع المواجهة وإعلان انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة وذلك بمعزل عن تأييده توسيع عملية "طوفان الأقصى".

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ولفتت المصادر إلى أنّ خطاب نصرالله المُرتقب سيكون استكمالاً للخطابات الأخرى، لكن الوتيرة ستكون أعمق للتشديد على خيارات الحزب في المواجهة، مرجحة إطلاق نصرالله اليوم معادلات ميدانية جديدة سيتم الإعتماد عليها ميدانياً في المواجهة الحالية ضدّ إسرائيل.