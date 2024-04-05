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لبنان

الجيش نعى العميد المتقاعد فؤاد الطويل

Lebanon 24
05-04-2024 | 03:46
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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فؤاد الطويل، الذي توفي بتاريخ 27 /3 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- "من مواليد: 15 /5 /1953 – جزين.               
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- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /6 /1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2007.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد.     

يُنقل الجثمان بتاريخ 7 /4 /2024 الساعة 09.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- مزرعة يشوع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00 ثم ينقل إلى مسقط رأسه الحمصية- جزين.
تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.30 وبتاريخ 8 /4 /2024 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة".

لبنان

تعازي ووفيات

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