20
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش نعى العميد المتقاعد فؤاد الطويل
Lebanon 24
05-04-2024
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فؤاد الطويل، الذي توفي بتاريخ 27 /3 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- "من مواليد: 15 /5 /1953 – جزين.
Advertisement
- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /6 /1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2007.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 7 /4 /2024 الساعة 09.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- مزرعة يشوع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00 ثم ينقل إلى مسقط رأسه الحمصية- جزين.
تُقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.30 وبتاريخ 8 /4 /2024 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة".
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
Lebanon 24
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
15:25 | 2024-04-04
04/04/2024 03:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
12:50 | 2024-04-04
04/04/2024 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بالسرطان... كيت ميدلتون تتلقى ضربة جديدة ما هي؟
Lebanon 24
بعد إصابتها بالسرطان... كيت ميدلتون تتلقى ضربة جديدة ما هي؟
11:56 | 2024-04-04
04/04/2024 11:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ وعاجل يتعلّق بامتحانات الشهادة المتوسطة.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر مهمّ وعاجل يتعلّق بامتحانات الشهادة المتوسطة.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
07:01 | 2024-04-04
04/04/2024 07:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا القرار سيُطبّق.. حتّى لو اندلعت الحرب بين "الحزب" وإسرائيل
Lebanon 24
هذا القرار سيُطبّق.. حتّى لو اندلعت الحرب بين "الحزب" وإسرائيل
07:00 | 2024-04-04
04/04/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:32 | 2024-04-05
صندوق النقد الدولي من السرايا: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان
04:30 | 2024-04-05
إطارات السيارات في لبنان تدرّ ذهبًا.. صناعات تخطت حدود الوطن
05:04 | 2024-04-05
بوشكيان: قصص نجاح الصناعي لا حدود لها
05:04 | 2024-04-05
باسيل: لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفصل الأمور عن مجريات الحرب في غزة
05:00 | 2024-04-05
هل ينتهي التواصل بين برّي وباسيل بتوافقٍ؟
04:48 | 2024-04-05
متى تعود الأمطار؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
05/04/2024 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
05/04/2024 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
05/04/2024 12:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24