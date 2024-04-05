اجتماع بين روابط التعليم الرسمي في لبنان.. هذا ما تم بحثه

عقدت مساء أمس روابط التعليم الرسمي في لبنان (ثانوي_ مهني _أساسي) اجتماعًا عبر تطبيق "zoom"، حيث تناول المجتمعون أوضاع الأساتذة التربوية والاجتماعية والنقابية.

وبحثت الروابط بوضع خطّة تحرّك للمطالبة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الحالية بما يتوافق مع الوضع المعيشي الحالي وما تم اقراره من زيادات للقطاع العام.

Advertisement

كما أشارت إلى استشراف رؤية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ووضع خطة واضحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال ورش عمل لتوضيح الرؤية والمسار قبل شهر أيلول المقبل، بالاضافة إلى وضع جدول زمني بالتحرك في المسارين أعلاه اعتبارًا من ١٥ نيسان الحالي.

وأعلنت الروابط عن تشكيل لجنة مصغرة من الروابط الثلاث لمتابعة الإجراءات العملية ودراسة مقترحات سلسلة الرتب والرواتب وخطة العام الدراسي الجديد خلال منتصف شهر نيسان، ويمكن الاستعانة بزملاء خبراء في الاقتصاد.