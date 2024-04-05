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لبنان

صندوق النقد الدولي من السرايا: لا اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:32
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين صباح اليوم في السرايا،  في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
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بعد اللقاء، قال محي الدين: "لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق".
 
ورداً على سؤال، نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق أي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
 
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