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لبنان

بوشكيان: قصص نجاح الصناعي لا حدود لها

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:04
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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان "أن لا حدود لطموح الصناعي اللبناني، الذي يبدأ من الصفر ويعمل بجهد ومثابرة، ليحقق النقلة النوعية، ومن ثم التفوق الذي يسطر به قصة نجاح على صعيد لبنان والعالم".
 
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كلام بوشكيان داء في خلال زيارته اليوم مؤسسة Fitzpatrick التي يملكها يوسف غسطين وعائلته في منطقة وادي نهر الكلب الصناعية، وهي تصنع الأبواب المقاومة للحريق، الرصاص، الخلع، والعازلة للصوت. وتضم مع مجموعة Simac نحو مائة عامل.
 
وشرح "مدى أهمية هذه الصناعة التي تتمتع بقيمة تفاضلية وتنافسية وتصديرية كبيرة، للحاجة الضرورية إليها، وللطلب المتزايد عليها في لبنان وأرجاء العالم للمصانع والمؤسسات والمتاحف والبيوت لفاعليتها في تخفيف الأضرار وحصرها.
 
وأكد أن الأبواب تتمتع بالمواصفات الأميركية والاوروبية والانكليزية، كون مقر الشركة الأمّ في بريطانيا. ومنذ العام 2001 بدأ آل غسطين التصنيع في لبنان باسم العلامة التجارية العائدة للشركة البريطانية. واستمروا على هذا المنوال ستة عشر عاما حتى العام 2016.
 
 
وقال: "حينها اشتروا الشركة البريطانية الرئيسية، وركزوا عمليات الانتاج حصرا في لبنان، وانطلقوا بالتصدير منه الى دول العالم".
 
وهنأ بوشكيان غسطين على هذا النجاح، متمنيا له التوفيق والمزيد من الانتشار".
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