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لبنان

المستراح: نرفض تحويل استحقاق نقابة المهندسين الى ساحة اختبار للموازين السياسية

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:16
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رفض المرشح المستقل لنقابة المهندسين المهندس فضل الله المستراح خلال لقاء للمهندسين في البقاع  "تحويل الإستحقاق النقابي الى ساحة اختبار للموازين السياسية".

وأسف أن "هناك وجهات وأصوات تحاول أن تجعل من هذا الاستحقاق العام "ساحة للنزال السياسي" و"التصنيف" لمن هم خارج الاصطفافات، فالنقابة اليوم بحاجة إلى عمل متواصل ، وخاصة فيما يعود إلى تعديلات أساسية على قانون مزاولة المهنة الذي صدر منذ حوالي 27 عاماً وضرورة إرجاع التوازن المالي إلى صندوق التقاعد". 
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ورأى أن" الإنتخابات التي ستجري في 14 من نيسان الجاري، تشهد  تنافسا حادا، و نأمل حصول الانتخابات في جو من التنافس الديموقراطي وروح المهنية".
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