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لبنان

وفد من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" زار سلام

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:34
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زار وفد من "الجبهة السيادية من أجل لبنان" الرئيس تمام سلام، وتم التداول في شؤون الساعة والبحث عن حلول لمعالجة الأزمة العالقة.
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لبنان

تمام سلام

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