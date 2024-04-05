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لبنان

بيان لدار الفتوى بشأن التماس هلال شهر شوال... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:46
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صدر عن دار الفتوى البيان الآتي:
 
"يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 8 نيسان الجاري2024م".
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