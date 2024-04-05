بيان لدار الفتوى بشأن التماس هلال شهر شوال... هذا ما جاء فيه

صدر عن دار الفتوى البيان الآتي:

"يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 8 نيسان الجاري2024م".