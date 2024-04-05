أسامة سعد: لا أفراح عيد والشعب الفلسطيني يتعرّض لحرب إبادة

كتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على منصة "اكس ":

"لا أفراح عيد، والشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، وأهلنا في الجنوب يُقتلون ويُهجّرون وتُدمّر ممتلكاتهم. أعتذر من المهنئين.تقبّل الله شهداء لبنان وفلسطين بواسع رحمته.." .

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