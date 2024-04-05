بالصور... العثور على عبوة ناسفة عند أطراف بلدة رميش

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على عبوة ناسفة يوم أمس، تزن 12 كلغ ومُعدّة للتفجير عن بعد، عند أطراف بلدة رميش الجنوبيّة.

وقد حضرت وحدة الهندسة في الجيش إلى المكان، وعملت على تفكيكها.