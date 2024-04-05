Advertisement

لبنان

بالصور... العثور على عبوة ناسفة عند أطراف بلدة رميش

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1183559-638479187497132447.jpg
Doc-P-1183559-638479187497132447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على عبوة ناسفة يوم أمس، تزن 12 كلغ ومُعدّة للتفجير عن بعد، عند أطراف بلدة رميش الجنوبيّة.
 
 
وقد حضرت وحدة الهندسة في الجيش إلى المكان، وعملت على تفكيكها.
Advertisement
 
 
Image
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
من عين الرمانة إلى الكحالة فرميش والحدود الجنوبية... الجيش هو الحلّ
lebanon 24
05/04/2024 17:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان" عن مسؤولين: رغم مخاوف الإدارة واشنطن وافقت على نقل أكثر من 2000 قنبلة إلى إسرائيل
lebanon 24
05/04/2024 17:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة السورية: معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته في دمشق
lebanon 24
05/04/2024 17:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار قنبلة بشخص أدّى إلى مفارقته الحياة في دمشق
lebanon 24
05/04/2024 17:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رميش

قنبلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:19 | 2024-04-05
10:12 | 2024-04-05
09:53 | 2024-04-05
09:48 | 2024-04-05
09:22 | 2024-04-05
09:19 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24