المكاري منح أبو سليم درع وزارة الاعلام

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زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري منزل الفنان صلاح تيزاني ( أبو سليم ) في بيروت ومنحه درع تلفزيون لبنان كتب عليه " لست الرئيس الفخري لنقابة الممثلين بل عميد الفنانين وعنادهم"، تقديراً لما قدمه للاعلام الرسمي في لبنان من برامج ومسلسلات وأفلام .وقدرت زوجة أبو سليم واسرته زيارة وزير الاعلام لمنزلهم ولمرات عدة حين كان في المستشفى للاطمئنان الى صحته، معتبرين ان "الزيارة لفتة وفاء مميزة له بعد تماثله للشفاء" .شارك في التكريم نقيب الممثلين نعمة بدوي، الممثل فؤاد الحسن ( الزغلول )، نائب المدير العام لتلفزيون لبنان وفاء حيدر، الاعلامي روبير فرنجية الذي صور معه في منزله عقب التكريم حلقة من برنامج "ألبوم الاصالة" الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان من اخراج بسام خويري .