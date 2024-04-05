"الحركة البيئية": على بلدية كفردبيان وقف أعمال البناء ضمن جسر الحجر الطبيعي ومحيط نبع اللبن

Advertisement

اعلنت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، انها "تتابع الاخبار الذي ورد إليها عن أعمال الحفر ومشروع البناء ضمن حرم جسر الحجر الطبيعي ومحيط نبع اللبن في بلدة كفردبيان، المصنفان في إطار الإرث الطبيعي الواجب حمايته وتطويره، وخصوصا أن البلدة لا تزال تعيش النتائج الإيجابية لتصنيفها "عاصمة السياحة الشتوية العربية للعام 2024 " بمبادرة من لجنة السياحة والتسويق في بلديتها".وقالت:"ما يستدعي لفت الانتباه، هو أن أصحاب المشاريع في محيط جسر الحجر الطبيعي، يستندون في أعمالهم إلى تراخيص وكشوفات صادرة عن دائرة التنظيم المدني في كسروان، وبموافقة من بلدية كفردبيان نفسها، ما يستدعي طلب التوضيح من البلدية عن الآلية المعتمدة للموافقة، والتي قد تكون حصلت من دون كشف ميداني من دائرة التنظيم المدني المعنية ومن دون الأخذ بعين الاعتبار لأهمية الموقع التراثي الطبيعي، وخصوصا أن منظمة اليونيسكو قد أدرجت الموقع المذكور ضمن لائحة الجرد العام العالمي لحماية هذه المواقع، وبهدف الحفاظ على الإرث والتراث الطبيعي والثقافي الوطني والعالمي، توازيا مع الحركة الإيجابية التي أحرزتها البلدية في مجال السياحة والتسويق للبلدة".