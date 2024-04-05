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لبنان

عملية جديدة.. "حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية!

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:10
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت الإسرائيلية.
 
ولفت الحزب في بيانٍ له إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 12.00 ظهراً، وقد أصابت الأهداف بشكلٍ مباشر. 
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