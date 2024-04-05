عملية جديدة.. "حزب الله" يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية!

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

ولفت الحزب في بيانٍ له إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 12.00 ظهراً، وقد أصابت الأهداف بشكلٍ مباشر.