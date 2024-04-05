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لبنان

​منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء إلى غائم وماطر مترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتقلب الطقس في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم وحتى ليل السبت حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، يشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الأحد حيث يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا وعواصف رعدية ويستمر خلال الأيام التالية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: 
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتقلب الطقس تدريجيا مساء وتصبح الأجواء مهيأة شمالا لأمطار متفرقة.
 
السبت: 
 
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء إلى غائم وماطر مترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة.
الأحد: 
 
غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالإنخفاض على الجبال وفي الداخل، تهطل  أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع انفراجات واسعة بدءا من بعد الظهر.
الإثنين: 
 
غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار غزيرة أحيانا ويتشكل السيول في بعض المناطق مصحوبة ببرق ورعد، ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتلامس سرعتها ال 70 كلم/س، ومن المتوقع تساقط حبات البرد بشكل متفرق والثلوج بدءا من ارتفاع 2000 متر.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 12 الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية.
-الانقشاع:  جيد إلى متوسط أحيانا على الساحل، سيء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي:  762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,21
-ساعة غروب الشمس:  19,01
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