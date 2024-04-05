Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة... محضر ضبط بحقّ صاحب محل حلويات

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1183580-638479207001958827.jpg
Doc-P-1183580-638479207001958827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في  المؤسسات والمحال التجارية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة والحلويات ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وبلدة زفتا وزبدين ومدينة حاصبيا للكشف على المواد والسلع المعروضة والتأكد من سلامتها وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وكيل محطات المحروقات.
Advertisement

وقد تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل حلويات في النبطية لعدم إلتزامه بالأوزان، كما تم توجيه تنبيهات للبعض بضرورة التزام القوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:19 | 2024-04-05
10:12 | 2024-04-05
09:53 | 2024-04-05
09:48 | 2024-04-05
09:22 | 2024-04-05
09:19 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24