في هذه المنطقة... محضر ضبط بحقّ صاحب محل حلويات

Advertisement

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات والمحال التجارية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة والحلويات ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وبلدة زفتا وزبدين ومدينة حاصبيا للكشف على المواد والسلع المعروضة والتأكد من سلامتها وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وكيل محطات المحروقات.وقد تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل حلويات في النبطية لعدم إلتزامه بالأوزان، كما تم توجيه تنبيهات للبعض بضرورة التزام القوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.