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لبنان

توقيف فلسطينيّ بعمليّة أمنيّة دقيقة... هذا ما كان يقوم به في مختلف أحياء بيروت

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:35
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أوقفت مديريّة أمن الدّولة في بيروت، الفلسطينيّ (ه.أ.ح.)، بعد رصده وهو يروّج المخدّرات في مختلف أحياء العاصمة.
بعد توقيفه الذي تمّ على أثر عمليّة أمنيّة دقيقة، عُثر معه على كميّة كبيرة من المخدّرات (كوكايين، وحشيشة الكيف، والكبتاغون)، ومسدّس حربيّ، وهراوات تُستعمل في الضرب وتهديد المواطنين،  وتمّ حجز الدرّاجة الناريّة التي يقودها، والتي تبيّن أنّها مسروقة،  فتمّ تسليمها لصاحبها.
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أجري التّحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ، وأودع الجهات الرسميّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
 
 
 
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