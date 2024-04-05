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لبنان

الجوزو ندّد بتصريحات وزير اسرائيلي بحق قطر: خبيث يستخدم أسلوب الابتزاز

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:16
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أشاد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في بيان بالدور الذي "تلعبه دولة قطر تاريخيا"، مؤكدا أنها "أثبتت نجاحها الى حد بعيد"، منددا بتصريحات وزير الإقتصاد الاسرائيلي الصهيوني "بشأن وساطتها لوقف العدوان على غزة المستمر منذ أكتوبر الماضي بالصهيوني".
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 وقال: "ان هذا الصهيوني الذي يهاجم قطر، يستخدم أسلوب الإبتزاز، لكي تنحاز قطر في مواقفها المعتدلة، والعرب يفخرون بدور قطر الدولي، والذي استطاع ان يكسب سمعة دولية، ولم يعترض احد على هذا الدور سوى ذلك الإنسان الخبيث، الذي يسعى الى لعب  دور لصالحه. تحية لقطر ولأميرها. والقافلة تسير ...".
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