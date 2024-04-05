عطلة الصحافة في عيد الفطر السعيد

صدر عن نقابة الصحافة، البيان الآتي:



"لمناسبة عيد الفطر السعيد ، تتوقف الصحف عن العمل في اليوم الاول واليوم الثاني من أيام العيد، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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