بري عرض ومحيي الدين مسار الإتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، في حضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذي في صندوق النقد مايا الشويري، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.وتركز البحث على مسار الإتفاق بين لبنان وصندوق النقد.ونفى الدكتور محيي الدين كل ما يشاع عن إبطال للإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا "ثباته وإستمراريته وتطويره تماشيا مع الضرورات اللبنانية".كما تطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أعاد الرئيس نبيه بري التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي "ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة، لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان".كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والإقتصادي بشكل خاص جراء ذلك .الفرزليواستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.