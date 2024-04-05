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لبنان

رئيس قبرص في لبنان الاثنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2024 | 08:17
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علم "لبنان 24" ان رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان يوم الاثنين المقبل وليوم واحد على رأس وفد وزاري، يجري في خلالها محادثات رسمية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة.
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كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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