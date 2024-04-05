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لبنان

ميقاتي استقبل نائب رئيس "الاونروا"... واجتمع مع المدير التنفيذي لصندوق النقد وريزا

Lebanon 24
05-04-2024 | 08:23
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يقوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس على رأس وفد وزاري، بزيارة رسمية الى لبنان يوم الاثنين المقبل  يجري في خلالها محادثات رسمية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة.
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ويشارك في المحادثات الوزراء المختصون في البلدين. كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتستمر الزيارة يوما واحدا.

نشاط السرايا
وكان  رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم  المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
 
بعد اللقاء قال محي الدين: "لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
 
 


الاونروا
وأستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الادنى(الاونروا)  نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.
 
 

ريزا
 
وآستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال الاجتماع عرض وضع النازحين اللبنانيين من  الجنوب وآلية  العمل لدعوة الدول المانحة لدعم اعادة اعمار الجنوب.
 
 
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