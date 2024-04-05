المكاري مكرما الفنانين شمص وطربيه ويونس: جزء من ذاكرتنا ومن الإرث اللبناني

Advertisement

كرم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس فريد المكاري، في مكتبه في الوزارة، الفنانين: سمير شمص، وفاء طربيه، الفيرا يونس وسلمهم دروعا تكريمية وفاء وتقديرا لعطاءاتهم.شمصوقال الفنان شمص: "اشكر الوزير المكاري، انها المرة الثانية التي تكرمني فيها وزارة الاعلام، المرة الاولى مع الوزير غازي العريضي. انه شرف لي وانا اشكره على هذه اللفتة الكريمة وآمل ان أكون على قدر هذه المسؤولية".وأشار إلى ان "الدراما اليوم في مرحلة لا توصف، ولا يمكننا الحديث عن الدراما اللبنانية في ظل هذه الحالة الاقتصادي والوضع المصرفي. حاليا، أنا متوقف عن العمل، لقد تعبت وأفضل ان ارتاح وأتفرج".طربيهبدروها، قالت الفنانة طربيه: "ان التكريم عمل مهم جدا للشخص الذي يُكرم، ومعالي الوزير اكرمني بهذا التكريم وبالكلمة التي تحدث فيها عني. ان تكريم الفنانين يشعرهم بأهميتهم وقيمتهم، أمضيت العمر بين الإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان وعلى الهواء في البرامج على مدى سنوات. اشكر الوزير المكاري واتمنى له الصحة ليكمل نشاطاته في كل المجالات".يونسوقالت الفنانة يونس: "أنا سعيدة جدا بهذا التكريم، كوني ابنة الإذاعة وتلفزيون لبنان، وافتخر انني قدمت اعمالاً تتحدث عن اوجاع مجتمعنا وليس عن اعمال لا تخصنا. كنا نعيش مع المواطنين وندخل منازلهم ونحترمهم ونقدم لهم برامج تثقيفية ومسلية في الوقت ذاته. اشكر الوزير المكاري على هذه اللفتة الكريمة لشكرنا على تعبنا طوال السنوات، وتقديره لمجهودنا وعمرنا. انه حقُنا بالشكر وحقُهُ بالشكر بصورة خاصة، لأنه إنسان يحترم اعمالنا التي تتغنى بلبنان ومجتمعنا الذي نحن جزء منه".المكاريمن جهته، قال الوزير المكاري: "انه اقل واجب تقوم به الحكومة والدولة ووزارة الاعلام، ان تكرم ولو تكريما معنويا هؤلاء الفنانين الذين هم جزء من ذاكرتنا وطفولتنا ومن الإرث اللبناني الفني والسينمائي والتلفزيوني. انها رسالة للمكرمين أولا لأنهم أعطوا لبنان اكثر مما أعطاهم، وثانيا، هي رسالة للجيل الجديد الذي لا يعرف قيمة هذه الصناعة - السينما والتلفزيون- لأنهم لم يعايشوا تلك الحقبة. ونحن نرى كم خف تأثير التلفزيون على الأجيال الجديدة، من هنا، أقول ان الرسالة الأهم التي نود ان نوجّهها هي لجيل الشباب كي يعرفوا انهم يستندون إلى إرث كبير جدا له علاقة بالفن والتمثيل والتلفزيون والسينما".