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لبنان

غارة على منزل في الجنوب... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 08:39
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، على منزل في محيط الجامع القديم، في بلدة عيتا الشعب.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد شخصان جراء الغارة، الأول من عين قانا، والثاني من عيتا الشعب.
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عينا الشعب

غارة

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