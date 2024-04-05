غارة على منزل في الجنوب... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، على منزل في محيط الجامع القديم، في بلدة عيتا الشعب.

وبحسب المعلومات الأوليّة، استشهد شخصان جراء الغارة، الأول من عين قانا، والثاني من عيتا الشعب.