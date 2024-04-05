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لبنان

إسرائيل قصفت كفركلا... منزل دُمِّرَ وآليات للجيش تضرّرت

Lebanon 24
05-04-2024 | 09:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الغارة الإسرائيليّة التي نفّذها طيران العدوّ على مقربة من بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، تسبّبت بإصابة وتضرّر آليات وغرف العسكريين في موقع للجيش، إضافة إلى تدمير أحد المنازل.
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