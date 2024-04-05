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لبنان
شيخ العقل تلقى اتصالات ورسائل مهنئة بالإفطار الرمضاني الجامع من ميقاتي وسليمان
Lebanon 24
05-04-2024
|
09:19
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تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مقدما الشكر والثناء له على "الافطار الجامع في دار الطائفة وعلى كلمته القيمة".
كما تلقى اتصالا من الرئيس ميشال سليمان، مثنيا على "رحابة الدار"، واصفا الافطار بـ"الافطار الجمهوري".
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وأثنى النائب الاردني فيصل الاعور في رسالة لشيخ العقل على كلمته، التي رأى انها "تعبر عن موقف بني معروف اينما كانوا".
وتلقى العديد من الرسائل والاتصالات بهذا الخصوص.
لقاءات
واستقبل شيخ العقل في دارته بشانيه، محافظ الجنوب الاستاذ منصور ضو، يرافقه المحامي الاستاذ بهيج ابو مجاهد. كما استقبل المغترب اللبناني من راشيا "رجل الخير والأعمال" هايل سعيد، بحضور عدد من أعضاء المجلس المذهبي ومشايخ.
ومن زوّاره السيد فؤاد الغريب، بحضور الشيخ فراس أبو غانم. واستقبل الاستاذ شفيق يحيى، يرافقه رئيس بلدية رويسة البلوط فضل زيدان والمهندس بشير ابو عكر، بحضور رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى.
تعاز
من جهة ثانية، شارك شيخ العقل في مأتمي الشيخة جميلة ياسر ضو في بقعاتا والشيخ أبو بسام يوسف غيث في نيحا، برفقة الشيخ أبو زين الدين حسن غنام ووفد من المشايخ.
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