بالفيديو حادث سير مروّع في نهر ابراهيم... وانقلاب شاحنة على أوتوستراد جونية

إنقلاب بيك اب وسط الطريق الآن في جونية باتجاه بيروت. pic.twitter.com/5QIJwb1QmK
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) April 5, 2024
إنقلاب بيك اب وسط الطريق الآن في جونية باتجاه بيروت. pic.twitter.com/5QIJwb1QmK
جريحتان جراء حادث سير على اوتوستراد نهرابراهيم.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢٤/٠٤/٠٥ جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، و جريحة الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل،اصيبتا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد نهرابراهيم pic.twitter.com/fOL700Yd4X
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) April 5, 2024
جريحتان جراء حادث سير على اوتوستراد نهرابراهيم.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢٤/٠٤/٠٥ جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، و جريحة الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل،اصيبتا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد نهرابراهيم pic.twitter.com/fOL700Yd4X