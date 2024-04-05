بالفيديو حادث سير مروّع في نهر ابراهيم... وانقلاب شاحنة على أوتوستراد جونية

إنقلاب بيك اب وسط الطريق الآن في جونية باتجاه بيروت. pic.twitter.com/5QIJwb1QmK — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) April 5, 2024 Advertisement

وفي هذا الإطار، أعلن الدفاع المدني أنّ عناصره نقلوا جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، و جريحة الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اصيبتا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد نهرابراهيم.

جريحتان جراء حادث سير على اوتوستراد نهرابراهيم.



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢٤/٠٤/٠٥ جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، و جريحة الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل،اصيبتا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد نهرابراهيم pic.twitter.com/fOL700Yd4X — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) April 5, 2024

وفي سياق منفصل، انقلبت شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت.