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لبنان

بالفيديو حادث سير مروّع في نهر ابراهيم... وانقلاب شاحنة على أوتوستراد جونية

Lebanon 24
05-04-2024 | 09:22
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نشرت "اليازا" فيديو عبر "إكس"، لوقوع حادث سير مروّع على طريق نهر ابراهيم.
 
 
وبحسب غرفة التحكم المروري، هناك جريحان.
 
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