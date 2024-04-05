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لبنان

مولوي: حملة واسعة بعد الفطر لضبط الأمن وقمع المخالفات والتسول في بيروت

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:44
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كرم رئيس "منتدى بيروت الثقافي" المهندس أحمد مختار خالد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بسحور رمضاني في دارة العائلة في بيروت، حضره الوزير السابق محمد شقير ورئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش وشخصيات وفاعليات قضائية وعسكرية واقتصادية ودينية وثقافية وإعلامية واجتماعية واختيارية ورؤساء جمعيات بيروتية.
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وتخلل السحور فقرة أناشيد ومدائح نبوية شريفة من وحي شهر رمضان المبارك.

وشكر وزير الداخلية صاحب الدعوة ومن خلاله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لمباركته هذا اللقاء الرمضاني، معبرا عن سعادته "الكبيرة بتلبية هذه الدعوة الكريمة التي من خلالها يلتقي مع شخصيات وفعاليات بيروتية عريقة"، مؤكدا دعمه "الكامل لجميع مطالب أهالي مدينة بيروت المحقة".

وأعلن أن "وزارة الداخلية والبلديات ستطلق بعد عيد الفطر المبارك حملة واسعة في مدينة بيروت لقمع المخالفات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وأيضاً بالنسبة لموضوع ضبط الفلتان الأمني وظاهرة التسول في الشوارع، ومكافحة تجار ومروجي المخدرات، وضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية في بيروت.

وأكد حرصه "الشديد على أمن واستقرار الوطن ككل انطلاقا من أمن واستقرار مدينة بيروت عاصمة لبنان".

وهنأ الجميع عشية حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن "نلتقي دوما على الخير والمحبة والتسامح والسلام."
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