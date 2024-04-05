خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لبطاقاتٍ جرى توزيعها على الحاضرين في إحتفال "يوم القدس العالمي" بالضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجُمعة.

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وبحسب الصور، فقد كُتب على البطاقات التالي: "تذكرة إلى القدس.. تاريخ الذهاب: قريباً.. ستثمر الدماء انتصارات وسنعبر".

وجرى التقاط إحدى تلك الصور خلال كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أثناء الإحتفال، إذ قال إن معركة "طوفان الأقصى" جعلت بقاء ووجود اسرائيل في دائرة الخطر، كما أنها كشفت هشاشتها وضعفها وفشلها الأمني والسياسي والمعنوي.

كذلك، قال نصرالله إن "التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تُغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة".

وأضاف: "المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً وهي على اتم الاستعداد لأي حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان، والسلاح الاساسي بعد ما طلعناه".