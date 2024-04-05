Advertisement

لبنان

خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1183707-638479386151440798.jpg
Doc-P-1183707-638479386151440798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لبطاقاتٍ جرى توزيعها على الحاضرين في إحتفال "يوم القدس العالمي" بالضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجُمعة.
 
Advertisement
وبحسب الصور، فقد كُتب على البطاقات التالي: "تذكرة إلى القدس.. تاريخ الذهاب: قريباً.. ستثمر الدماء انتصارات وسنعبر".
 
وجرى التقاط إحدى تلك الصور خلال كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أثناء الإحتفال، إذ قال إن معركة "طوفان الأقصى" جعلت بقاء ووجود اسرائيل في دائرة الخطر، كما أنها كشفت هشاشتها وضعفها وفشلها الأمني والسياسي والمعنوي.
 
كذلك، قال نصرالله إن "التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تُغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة".
 
وأضاف: "المقاومة في لبنان لا تخشى حرباً وهي على اتم الاستعداد لأي حرب سيندم فيها العدو لو أطلقها على لبنان، والسلاح الاساسي بعد ما طلعناه". 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:53 | 2024-04-05
12:49 | 2024-04-05
12:28 | 2024-04-05
12:14 | 2024-04-05
12:00 | 2024-04-05
12:00 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24