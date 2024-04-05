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لبنان

ينشط في طريق المطار.. هكذا أوقعت القوى الأمنية به

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:31
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أعلنت عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي، في بيان، أنه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بتجارة وترويج المخدرات، وتوقيفهم. توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة عن نشاط أحد مروّجي المخدّرات في محلّة طريق المطار.
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بنتيجة المتابعة، تم تحديد هويته، وتبيّن أنّه يدعى: م. ص. (مواليد عام 2000، سوري) بتاريخ 11-03-2024 وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوة من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصة في الوحدة عينها كمينًا مُحكمًا له، حيث جرى توقيفه على متن دراجة آليّة.

بتفتيشه، تم العثور على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن: 18 ظرفًا من مادة الكوكايين قطعة من مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات".
 
وتابع البيان: "تمّ حجز الدرّاجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ص.)، وأودع والمضبوطات المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته".
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