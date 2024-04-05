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لبنان
بالأسماء.. شهيدان جديدان لـ"حزب الله" إثر غارة عيتا الشعب
Lebanon 24
05-04-2024
|
11:40
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد 2 من عناصره إبان غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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وأشار الحزب إلى أنَّ الشهيد الأول هو علي ناصر عبد علي (كفيل) من بلدة عيتيت - جنوب لبنان، بينما الشهيد الثاني هو بلال حيدر حلّال (ساجد) من بلدة قانا - جنوب لبنان.
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