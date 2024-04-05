أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد 2 من عناصره إبان غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.



Advertisement وأشار الحزب إلى أنَّ الشهيد الأول هو علي ناصر عبد علي (كفيل) من بلدة عيتيت - جنوب لبنان، بينما الشهيد الثاني هو بلال حيدر حلّال (ساجد) من بلدة قانا - جنوب لبنان. وأشار الحزب إلى أنَّ الشهيد الأول هو علي ناصر عبد علي (كفيل) من بلدة عيتيت - جنوب لبنان، بينما الشهيد الثاني هو بلال حيدر حلّال (ساجد) من بلدة قانا - جنوب لبنان.