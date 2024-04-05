بوحبيب: الأونروا تبقى صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان

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وخلال الاجتماع، أكد بوحبيب "ضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري ومعالجتها بطريقة جديدة ومختلفة قبل فوات الأوان،" داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدول المانحة، تحضيراً لمؤتمر بروكسل الوزاري للنازحين السوريين المزمع عقده نهاية أيار المقبل".والتقى بوحبيب نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي، ترافقها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس.وخلال اللقاء، أكد بوحبيب "أهمية عمل الأونروا، لا سيما في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي تشهدها المنطقة"، لافتا إلى أن "الأونروا تبقى صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان والدول المجاورة من أجل إعطاء جرعة أمل بحل عادل لقضيتهم"، وقال: "من هنا، ضرورة استمرار تمويل هذه الوكالة.كذلك، استقبل بوحبيب سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.واستقبل بوحبيب سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، وبحث معها في قضايا مشتركة بين لبنان وسويسرا، لا سيما موضوع تمكين المرأة ومشاركتها اكثر في الحياة السياسية والشأن العام.