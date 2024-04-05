"ضربة إسرائيلية" تطال الجنوب أثناء الإفطار.. إليكم ما جرى قبل قليل!

تسيطرُ أجواء من التوتر على قرى وبلدات جنوب لبنان، حيث نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الهجمات الجديدة.

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وعند توقيت الإفطار، استهدف العدو الإسرائيلي بغارات عديدة بلدتي بليدا وميس الجبل، فيما أطلق رشقات نارية مكثفة باتجاه بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، فإن القصف على بليدا لم يُسفر عن سقوط إصابات في صفوف المواطنين.



وتزامناً مع القصف، سُجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى صور والساحل البحري.



وقبل بعض الوقت، استهدف العدو الإسرائيلي مركزاً لحركة "أمل" في منطقة مرجعيون، ما أدى إلى إستشهاد 3 أشخاص وجرح آخر.



عمليات لـ"حزب الله"



ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عملية جديدة ضدّ هدف إسرائيلي داخل إحدى المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان.



وقال الحزب إنّ العملية حصلت عند الساعة 2.15 ظهراً، وقد طالت مجموعة جنود إسرائيليين كانت تتموضع في مبنى بمستعمرة أدميت.



كذلك، نفذ الحزب عملية أخرى عند الساعة 5.35 مساء، إذ استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.