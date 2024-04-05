تصريح جديد.. إسرائيل تُهدد بقصف بيروت!

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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، الى أن "إسرائيل مستعدة للرد في أي مكان ومن الممكن أن يكون ذلك في دمشق أو في بيروت".وقال غالانت: "عدونا يبحث عن طرق للرد والتي يمكن أن تأتي من أي مكان ونحن مستعدون لذلك".وتابع: "تعرض عدو اسرائيل لضربات قوية في كل مكان".