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لبنان

تصريح جديد.. إسرائيل تُهدد بقصف بيروت!

Lebanon 24
05-04-2024 | 12:53
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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، الى أن "إسرائيل مستعدة للرد في أي مكان ومن الممكن أن يكون ذلك في دمشق أو في بيروت".

وقال غالانت: "عدونا يبحث عن طرق للرد والتي يمكن أن تأتي من أي مكان ونحن مستعدون لذلك".
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وتابع: "تعرض عدو اسرائيل لضربات قوية في كل مكان".

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