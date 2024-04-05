"كانوا يدافعون عن لبنان".. "أمل" نعت 3 من شهدائها

أعلنت حركة "أمل" في بيان، اليوم الجمعة، استشهاد 3 من عناصرها إثر قصفٍ إسرائيلي طال منطقة مرجعيون - جنوب لبنان.

وقالت الحركة إن الشهيد الأول هو موسى عبد الكريم الموسوي من بلدة النبي شيت، فيما الشهيد الثاني هو محمد داوود شيت بينما الشهيد الثالث هو محمد علي وهبي من بلدة الخيام.

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