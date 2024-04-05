قام بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة... الجيش أوقفه في صبرا

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 4 / 4 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا - الحرش، المدعو (ع.ج.) لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقًا بجرم تعاطي المخدرات".وأضاف البيان: "كما أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في عدة إشكالات وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها 18 / 3 /2024 ما أدى إلى إصابة شخص، ولتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وهو من ذوي السوابق الإجرامية، وتم دهم منزله سابقًا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية بالإضافة إلى 6 رمانات يدوية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".