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لبنان

قام بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة... الجيش أوقفه في صبرا

Lebanon 24
05-04-2024 | 13:25
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 4 / 4 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا - الحرش، المدعو (ع.ج.) لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقًا بجرم تعاطي المخدرات".
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وأضاف البيان: "كما أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في عدة إشكالات وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها 18 / 3 /2024 ما أدى إلى إصابة شخص، ولتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وهو من ذوي السوابق الإجرامية، وتم دهم منزله سابقًا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية بالإضافة إلى 6 رمانات يدوية. 

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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