جريمة في لبنان تطال الأطفال ووزير يكشفها.. ما حصلَ خطير!

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على منصة "أكس" قائلاً: "جريمة جديدة من العيار الثقيل تكشفت إلى العلن، بطلها متلاعبون بتواريخ مكملات أساسية لنمو الرضع تحقيقا للمنفعة المادية. لقد أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قرارا بمنع بيع فيتامين Fresh multi plus وفيتامين Fresh zinc في الصيدليات، المخصصين لحديثي الولادة بسبب التلاعب في تاريخ الصلاحية، وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".أضاف: "الغش والتلاعب بصحة الأطفال وبتواريخ صلاحية الأدوية والفيتامينات الأساسية لنموهم جريمة يعاقب عليها القانون، مما يستدعي تحمل وزارة الصحة الوصية المباشرة على القطاع الصحي المسؤولية، فضلا عن نقابة الصيادلة والقضاء، والمساءلة والمحاسبة لأن تقاذف الاتهامات بين الصيادلة وأصحاب المستودعات والقيمين على الشركات المستوردة لا ينفع".وتابع: "أمننا الصحي في خطر، والاستهتار بصحة أطفالنا جريمة موصوفة وعن سبق تصميم وتصور، وبات ضروريا توقيف التجار المسؤولين فورا تمهيدا لمحاكمتهم وسجنهم، ويا ريت عقاب الإعدام قائم لانو قليل عليهم".وختم: "لذلك كله، نطالب بسجن المرتكبين، وسنتابع الموضوع إلى جانب الناس حتى نرى المجرمين وراء القضبان".