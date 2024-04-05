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لبنان

المتن يخسره.. الموت يغيّب بول الجميّل

Lebanon 24
05-04-2024 | 14:00
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غيّب الموت، اليوم الجمعة، السيّد بول الجميّل، إبن عم الرئيس السابق أمين الجميّل.
وعبر صحفته على منصة "إكس"، نعى النائب في كتلة "الجمهورية القوية" رازي الحاج الرجل الراحل، وقال: "خسرنا اليوم علماً من أعلام المتن ولبنان، الدكتور بول الجميّل، صاحب الأيادي البيضاء في الحرب والسلم، المسعف الاجتماعي، والطبيب الإنساني، واللبناني "حتى العظم" ... سيفتقدك المتن فارساً من فرسانه ... "رح نشتقلك، ... ومع الحبيب الدكتور رودي منكمل المشوار!".
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لبنان

تعازي ووفيات

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