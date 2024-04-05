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لبنان

أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2024 | 14:31
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عُلِم أن عسكريين متقاعدين وبالخدمة الفعلية لم يستطيعوا مؤخراً سحب رواتبهم عن شهر آذار الماضي بعملة الدولار الأميركي.

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وما حصل هو أنّ بعض الصرافات الآلية كانت فارغة تماماً من الدولارات، الأمر الذي أجبر الكثيرين على سحب الرواتب بالليرة اللبنانية.

وعملياً، فقد تكرّر هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، وقد وردت شكاوى إلى بعض المصارف بشأن هذا الأمر، علماً أن مشكلة عدم وجود دولارات منعت أيضاً أصحاب الحوالات الخارجية من تقاضي أموالهم بسهولة خصوصاً إن لم يكن هناك صرافات آلية عديدة في المنطقة نفسها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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