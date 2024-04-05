أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟

عُلِم أن عسكريين متقاعدين وبالخدمة الفعلية لم يستطيعوا مؤخراً سحب رواتبهم عن شهر آذار الماضي بعملة الدولار الأميركي.



Advertisement وما حصل هو أنّ بعض الصرافات الآلية كانت فارغة تماماً من الدولارات، الأمر الذي أجبر الكثيرين على سحب الرواتب بالليرة اللبنانية. وما حصل هو أنّ بعض الصرافات الآلية كانت فارغة تماماً من الدولارات، الأمر الذي أجبر الكثيرين على سحب الرواتب بالليرة اللبنانية.