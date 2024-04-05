19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هيئة الأطباء في "الوطني الحر": حماية مصلحة الطبيب من صلب واجبات النقابة
Lebanon 24
05-04-2024
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت "هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر" بياناً علقت فيه على "إعلان وزارة الصحة تعديل تعرفات الأعمال الطبية والاستشفائية"، كما توقفت عند "الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل بخاصة وأنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء".
Advertisement
وقالت هيئة الأطباء إن "النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه التي جاء فيه التالي: تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء".
وأضافت: "كذلك، تؤكد المادة 30 من قانون إنشاء النقابة رقم 313 والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة الأطباء، أنّ تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الأعمال الطبية يتم بالاتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة".
ودعت الهيئة المعنيين الى التيقن أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي الى نكئ جراح الأطباء وتدفع مَن صمَد منهم الى الهجرة القصرية، مشيرة إلى أن "أطباء لبنان الصامدين يستحقون نيل حقوقهم كاملة رغم الأوبئة والأزمات الإقتصادية".
وتابع البيان: "إن هيئة الأطباء في التيار، الحريصة الدائمة على احترام قانون الآداب الطبية وقانون إنشاء النقابة، تدعو نقيب الأطباء في بيروت الى التحرك سريعاً صوناً للحقوق وإحقاقاً للحق. كذلك، تعلن الهيئة أنها لن تألو جهداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية إستثنائية تدرس التعديلات المقترحة وتأخذ ما يلزم من قرارات تفوّض بموجبها النقيب ومجلس النقابة التفاوض والتحرك لتحقيق المقررات، وللتصدي لمحاولة مصادرة حقوق الأطباء".
وأضاف: "لقد مضى على الاتفاقيات السابقة أكثر من 20 عاماً وهي لا تلحظ التضخم الاقتصادي الحاصل مذاك ولا تراعي التطور في الأعمال الطبية والجراحية وكنا نأمل بتطويرها نحو الأفضل لِنُصعَق بتعديلها نحو المزيد من الإجحاف".
وختم البيان: "إن حماية مصلحة الطبيب وصون حقوقه هما في صلب واجبات نقابة الأطباء ومجلسها لذلك تضع الهيئة النقابة نقيباً ومجلساً أمام مسؤولياتهم التاريخية لتشريف الواجب وحماية الجسم الطبي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
08:00 | 2024-04-05
05/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
11:18 | 2024-04-05
05/04/2024 11:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
05:34 | 2024-04-05
05/04/2024 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
10:40 | 2024-04-05
05/04/2024 10:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعديّة
07:30 | 2024-04-05
05/04/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:26 | 2024-04-05
وفرة بالليرة
16:58 | 2024-04-05
من ميس الجبل.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
16:55 | 2024-04-05
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2024-04-05
ماذا يجري على طريق إيران - سوريا - لبنان؟ تقريرٌ يعلن
16:34 | 2024-04-05
فيديو نادر جداً لوليد جنبلاط قبل 40 عاماً.. شاهدوه الآن!
16:25 | 2024-04-05
ماذا كشف فارس الجميّل عن ملف المهاجرين بين لبنان وقبرص؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 00:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 00:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 00:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24