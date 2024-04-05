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لبنان

من مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي".. توضيحٌ عاجل ومهم!

Lebanon 24
05-04-2024 | 16:01
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أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بياناً أوضحت فيه ما تم تناقله عن إصدارها إشعارات لسكان جنوب لبنان بدفع فواتير متوجبة عليهم، وذلك في ظل الحرب الدائرة هناك.
 
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وقالت المؤسسة إن "الإشعار المشار إليه هو إشعار عام تصدره وتنشره كل المؤسسات الرسمية التي لديها اشتراكات وجبايات بداية كل عام، وهو اجراء ملزم بحسب نص القانون، مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات، ولا يخص منطقة معينة او فئة محددة بل بلاغ عام لكل المواطنين المستفيدين".
 
وأضاف البيان: "إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحديداً، التي تعتبر عملها وخدماتها من أساسيات ومستلزمات صمود الجنوبيين، وتبذل كل مافي وسعها لتوفير كل الخدمات التي تدعم وتعزز هذا الصمود، تستغرب الاستناد الى بلاغ عام أُرسل الى وسائل الاعلام منذ أكثر من شهر، وفي هذا التوقيت بالذات، وفي الوقت الذي يقوم فيه عمالها وموظفوها بعملهم في كل القرى والبلدات الجنوبية وبخاصة الحدودية منها، على رغم كل المخاطر والتهديدات لمواصلة تأمين التغذية بالمياه حتى في اكثر المناطق تعرضاً للاعتداءات والعدوان، وتؤكد ان هكذا استغلال لاجراءات روتينية معروفة للقاصي والداني وبخاصة وسائل الإعلام التي نرسل لها بلاغاتنا الرسمية كل عام، فلا تنشرها، على رغم أن القانون يلزمها بذلك".

وختم: "إن المؤسسة اذ تستنكر لجوء وسائل الاعلام الى نشر ادعاءات ومغالطات من دون حتى محاولة التواصل والاستفسار منها، وتدعوهم مجدداً إلى التواصل معها قبل نشر وترويج مثل هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة".

 
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