ماذا كشف فارس الجميّل عن ملف المهاجرين بين لبنان وقبرص؟

نشرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، تقريراً جديداً تطرّقت فيه إلى حقيقة الأزمة الديبلوماسية بين لبنان وقبرص مع إرتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر ومعظمهم من السوريين.

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وبحسب التقرير، فقد قالت السلطات القبرصية إن هؤلاء المهاجرين يأتون من لبنان، وهو أمرٌ أثاره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طاولة مجلس الوزراء.



وفي تصريحٍ له عبر القناة، قال المستشار الإعلامي لميقاتي الزميل فارس الجميل إن موضوع المهاجرين بدأ قبل أشهر عندما وصلت إلى الشواطئ القبرصية باخرة تضمّ لبنانيين وسوريين دخلوا المياه الإقليمية خلسة، وقد جرى حينها تواصلٌ بين السلطات اللبنانية والقبرصية.



وأوضح الجميل أنّ موقف "لبنان الرسمي كان واضحاً لجهة أن بيروت تتحمل مسؤولية الرعايا اللبنانيين دون سواهم، لأنّ أيّ تراخٍ في ملف النازحين سيُعتبر قبولاً لبنانياً بدخول غير شرعي إلى لبنان".



وأشار الجميل إلى أنّ "ميقاتي أكد أن مسألة النازحين لا تقتصر على لبنان فحسب، بل تمتدّ إلى أوروبا، محذراً من انعكاسات سلبية على أوروبا ككل".



وكشف الجميل أن ميقاتي تمنى خلال اتصاله مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي سيزور لبنان الإثنين المقبل، طرح موضوع الضغط على الإتحاد الأوروبي في إجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل، وذلك لمساعدة لبنان في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان.