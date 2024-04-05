ماذا يجري على طريق إيران - سوريا - لبنان؟ تقريرٌ يعلن

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن إغتيال قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي إبان قصف طال دمشق قبل أيام، أدّى إلى تزايد موجة التهديدات من إيران من جهة، وإلى رفع حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن الهجوم الذي طال دمشق و "المنسوب إلى إسرائيل"، طرح أسئلة عديدة وهي: هل تقرر إيران الرد من تلقاء نفسها أم أنها ستفعل ذلك من خلال وكلائها؟ عبر أي قوة سترد؟ حتى الآن تجنبت طهران المواجهة المباشرة، وحتى تاريخ حدوث عملية القصف في دمشق، كانت التقديرات تقول إن إيران كانت غير مهتمة بتوسيع الحرب.

ومنذ اندلاع المواجهة في غزة وجنوب لبنان، كانت إيران تدير المشهد من وراء الكواليس كما تقوم بتحريك الخيوط، وهي تدعي أنها لا تعطي تعليمات لمختلف الأطراف في المنطقة، فيما تشير إلى أن قرارات كل منظمة حليفة تُتخذ بشكل مستقل، بحسب ما قالت "يديعوت أحرونوت".

وزعم التقرير أيضاً أن محاولات نقل الأسلحة على طول الطريق بين إيران وسوريا ولبنان ما زالت مستمرّة من دون توقّف"، لافتاً إلى أنّ إيران ترسلُ خبراء إلى اليمن حيث تساعد الحوثيين هناك على التسلح وتنفيذ الهجمات في البحر الأحمر.

وعن جبهة لبنان، قال التقرير إنّ "حزب الله يستخدم حتى الآن وسائل قتالية مختلفة في معركته ضد إسرائيل، مثل الصواريخ والطائرات من دون والصواريخ المضادة للدروع"، ويضيف: "رغم أن حزب الله يقود القتال على الساحة الشمالية، إلا أنه ليس التهديد الوحيد من لبنان. منذ بداية الحرب، قامت عناصر أخرى تعمل من أراضي الدولة ذات السيادة بتنفيذ مهام داخل إسرائيل، بما في ذلك كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان، وقوات الفجر – الذراع للجماعة الإسلامية وهي منظمة إسلامية تعمل في لبنان بالإضافة إلى حركة أمل".

وقال التقرير إن هناك تعاونا واضحا بين مختلف العناصر في لبنان التي تعمل ضد إسرائيل، وبالتالي هناك أيضاً علاقة بين حزب الله وحماس في لبنان.