من ميس الجبل.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أصدر "حزب الله"، اليوم الجمعة، بياناً نعى فيه الشهيد عباس ديب دعيبس (أبو الفضل) الذي إستشهد إبان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن دعيبس هو من بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، ومن مواليد العام 1994.