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لبنان
من ميس الجبل.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
Lebanon 24
05-04-2024
|
16:58
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أصدر "حزب الله"، اليوم الجمعة، بياناً نعى فيه الشهيد عباس ديب دعيبس (أبو الفضل) الذي إستشهد إبان المواجهات مع العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
وذكر الحزب أن دعيبس هو من بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، ومن مواليد العام 1994.
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