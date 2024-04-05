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لبنان
دولارات من الخارج
Lebanon 24
05-04-2024
|
18:00
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تمكنت مصارف ذات ملاءة مالية من تحصيل دولارات آتية من الخارج عبر عملية استبدالها عبر حسابات خاصة بالليرة اللبنانية على "منصة صيرفة" بالسعر المعمول به، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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