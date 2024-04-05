دولارات من الخارج

تمكنت مصارف ذات ملاءة مالية من تحصيل دولارات آتية من الخارج عبر عملية استبدالها عبر حسابات خاصة بالليرة اللبنانية على "منصة صيرفة" بالسعر المعمول به، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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