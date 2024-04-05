Advertisement

لبنان

دولارات من الخارج

Lebanon 24
05-04-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1183813-638479603215399468.jpg
Doc-P-1183813-638479603215399468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت مصارف ذات ملاءة مالية من تحصيل دولارات آتية من الخارج عبر عملية استبدالها عبر حسابات خاصة بالليرة اللبنانية على "منصة صيرفة" بالسعر المعمول به، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضرورية لمنع سقوط لبنان في مزيد من الأزمات (الشرق)
lebanon 24
06/04/2024 06:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي في لبنان: لبنان لم يحقق سوى "تقدم محدود" في الإصلاحات الاقتصادية (الشرق)
lebanon 24
06/04/2024 06:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك فاتيكاني مرتقب والبابا: يتوجّه نظري إلى لبنان الذي تأثّر بتعطيل المؤسسات والأزمة الاقتصادية
lebanon 24
06/04/2024 06:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس: يتجّه نظري إلى لبنان الذي تأثّر بتعطيل المؤسسات والأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت أخيراً جراء الأحداث على حدوده الجنوبية
lebanon 24
06/04/2024 06:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:27 | 2024-04-05
22:32 | 2024-04-05
22:40 | 2024-04-05
22:56 | 2024-04-05
22:55 | 2024-04-05
22:22 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24