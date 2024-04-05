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لبنان

وفد قضائي ألماني – فرنسي في بيروت الأسبوع المقبل

Lebanon 24
05-04-2024 | 23:12
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ذكرت " البناء" أن وفداً قضائياً ألمانياً – فرنسياً سيصل الى بيروت الأسبوع المقبل يرافقه خبراء في القضايا الجنائية الدولية للبحث ببعض الملفات، ومنها الحكم الصادر عن المجلس العدلي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بحقّ المجموعات الإرهابية التابعة لجبهة النصرة التي أقدمت على تفجير مقهى في جبل محسن عام ٢٠١٥، كما من المتوقع أن يزور الوفد الأوروبي النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار للاطلاع والتباحث والتعاون في بعض القضايا المتعلقة بالقضايا أعلاه.
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