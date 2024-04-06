بعد ساعات على فقدانها.. الجيش يعثر على ابنة الـ 14 عاما

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تمكنت دورية من مخابرات الجيش من العثور على الشابة "ه.ق" 14 عاما بعدما كانت قد خرجت من منزل والديها منذ ما يقارب الـ 7 ساعات وهي بصحة جيدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكانت مواقع التواصل تداولت خبر مفاده ان الفتاة تم خطفها في مدينة الميناء ليتبين انه عار من الصحة.