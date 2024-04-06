وجدت عارية.. جثة شابة ثلاثينية على شاطئ الميناء

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عثر على جثة مجهولة عائدة لشابة في الثلاثين من عمرها على شاطئ بحر الميناء الكورنيش البحري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضر الصليب الاحمر اللبناني ودورية من قوى الامن الداخلي التابعة لمخفر الشواطئ البحري الى المكان، وبحسب ما افادت مصادر فان الجثة عُثر عليها آثار ضرب على الرأس وكانت عارية الجسد.