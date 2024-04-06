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لبنان

من بلدة طورا.. شهيد جديد لـ"الحزب" على طريق القدس

Lebanon 24
06-04-2024 | 00:56
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد أحمد علي حمد "يعقوب" مواليد عام 1992 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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